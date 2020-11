De ce este bine sa investesti bani pe bursa cand e criza Warren Buffett, unul dintre cei mai bogati oameni din lume, spunea ca "fie ca este vorba de sosete sau de actiuni", ii place sa cumpere marfa de calitate "cand piata este jos".



Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, ce sa faci daca vrei sa investesti bani pe bursa.



Pe principiul folosit de Buffett ar trebui sa mergi si tu, daca esti la inceput de drum si vrei sa investesti bani pe bursa. Si, desi pare simplu, ei bine, nu este chiar asa.



Va trebui sa faci o documentare serioasa despre actiunile in care urmeaza sa investesti si sa le gasesti… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

