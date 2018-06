Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de paste ajuta la pierderea kilogramelor in plus, sugereaza un nou studiu. Cel puțin 3 porții de paste consumate la fiecare șapte zile ii determina pe cei care prefera acest preparat culinar sa slabeasca aproximativ 0,5 kilograme in 12 saptamani, fara niciun alt effort fizic. Spre deosebire…

- Trei cesti de cafea pe zi ajuta la curatarea arterelor si pot ajuta in lupta cu bolile cardiace, potrivit unui nou studiu. Oamenii de stiinta de la Universitatea din Sao Paulo au cules informatii despre diete si despre calcificarile din artera coronara de la peste 4.400 de participanti la studiu. Aproape…

- Dieta numita "de weekend" ne ofera ocazia excelenta de a scapa de cateva kilograme si, in acelasi timp, de a ne detoxifia, scrie realitatea.net.Rezultatele se vor vedea cu ochiul liber: kilograme pe minus, piele mai supla, ten mai luminos, iar oboseala dispare.

- Gustarile sunt cea mai nevinovata placere pe care orice persoana o are seara. Fie ca e vorba de un bol cu popcorn sau cateva fructe confiate, adesea ne simțim vinovate dupa ce le consumam. Ne gandim la caloriile pe care le conțin, care pana dimineața se vor transforma in grasimi ce ne vor distruge silueta,...…

- O dieta cu albus de ou te poate ajuta sa slabești sanatos și repede. Acest aliment iți furnizeaza cea mai sanatoasa proteina pe care organismul o poate folosi in construirea masei musculare. Astfel, proteinele conținute de albușul de ou iți dezvolta musculatura și te ajuta sa arzi un numar mai mare…

- Circula pe internet rețete miraculoase de ceaiuri care promit sa te scape de kilogramele in plus cat ai zice pește. Oamenii de știința susțin ca dietele de detofixiere cu ajutorul ceaiurilor sunt cele mai sanatoase și favorizeaza și pierderea in greutate. Un studiu publicat recent intr-un jurnal european…

- Ce te face sa dormi mai bine și mai mult? Iși dezvelești picioarele. Pare surprinzator, dar evitam astfel supraincalzirea și avem parte de un somn odihnitor. Este greșit, potrivit specialiștilor, sa dormim infofoliți din cap pana in picioare. Acest obicei greșit nu este soluția pentru un somn liniștit.…