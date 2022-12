Stiri pe aceeasi tema

- Mașina de spalat vase nu face minuni doar in cazul tacamurilor, fie ca e vorba de cele din sticla sau plastic. In mașina de spalat, mai pot fi curațate și alte lucruri din casa, fara ca acestea sa aiba de suferit.

- Cartofii se numara printre alimentele de baza ale romanilor și gospodinele gatesc preparate delicioase. De aceea, in randurile de mai jos, vei regasi ce truc trebuie poți folosi, pentru a fierbe cartofii mai repede.

- Cum scapi de petele de deodorant de pe haine. Trucul extrem de simplu. Daca te confrunți cu pete de deodorant pe haine, afla ca un truc simplu te poate ajuta sa scapi de ele. Știm deja ca deodorantele care conțin saruri de aluminiu sunt eficiente, dar pot produce decolorarea țesaturilor și apariția…

- Cat mai multe gospodine au pus varza la murat, insa puține știu ce trebuie sa faca daca aceasta a facut floare. Daca iți dorești și o varza murata de lunga duratadar in același timp și delicioasa trebuie sa ai grija jos la procesul de pregatire asta pentru a nu avea rezultate nedorite. Iata ce e trebuie…

- O doamna a incercat un experiment care a lasat-o fara cuvinte. Acesta a adaugat un mar in cuptorul inchis, iar mai apoi a așteptat cateva minute. Acest truc te va ajuta sa economisești bani pentru ca vei renunța astfel sa apelezi la un produs pe care il achiziționai des din comerț. Despre ce este vorba?…

- Baia este locul preferat din casa in care gospodinele adevarate adora sa faca curațenie, insa din cauza obiectelor peste care trece timpul, le pun rabdarea la incercare. Unul dintre acestea este o cada ingabenita, fie din cauza ca este veche, fie din cauza unor alți factori. Iata ingredientul simplu…

- Pentru ca nu vor doar sa fie curata, ci sa luceasca, sau sa ramana fara urme de reziduuri, toate gospodinele cauta soluții pentru a avea o chiuveta ca noua. Insa, pe langa amestecurile de bicarbonat de sodiu, sau alte produse care costa o avere, gospodinele pot folosi acum un ingredient din bucatarie…

- Gospodinele știu ca muraturile sunt dificil de pus, dar cu toate astea trebuie sa existe in camara pentru sezonul rece. Majoritatea se intreaba ce trebuie sa faci daca muraturile au facut floare și daca le mai putem salva in acest caz. Raspunsul este da. Exista trucuri care sa te ajute in acest caz.…