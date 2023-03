Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai sanatoase legume este spanacul, iar acesta are numeroase beneficii pentru starea ta de sanatate, astfel ca multe persoane obișnuiesc sa-l consume frecvent pentru un stil de viața cat mai sanatos și sa-l integreze in alimentația lor.

- Paul Anton (31 de ani), mijlocașul de la UTA, a vorbit deschis despre 10 subiecte inedite din viața lui. Fostul jucator de la Dinamo a vorbit despre subiecte precum, orașul natal, la echipele și țarile in care a jucat sau cel mai dificil moment din cariera, decesul lui Patrick Ekeng. Bistrița „E locul…

- 2,3 milioane de euro pentru Darabani. Ministerul Dezvoltarii finanțeaza doua investiții foarte importante pentru oraș Orașul Darabani a obținut la inceput de an doua contracte de finanțare cu fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliența, Componenta C10 – Fondul Local, a anunșat…

- Alte doua contracte cu finanțare europeana au fost semnate joi, 5 ianuarie, de primarul Constantin Toma la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, in prezența Secretarului de stat, Alexandru Stoica. Primul contract vizeaza construirea de locuințe pentru tineri, proiect…

- Contractele de inchiriere trebuie declarate la ANAF in 30 de zile, iar impozitul crește. Modificari importante din 1 ianuarie 2023 Modificari importante de la 1 ianuarie 2023 in ceea ce privește contractele de inchiriere: crește impozitul, iar contractele trebuie declarate la ANAF in 30 de zile. De…

- Salarii 2023: Modificarile care se aplica din ianuarie. Ce venituri cresc și care sunt noutațile importante pentru angajați Anul 2023 va aduce masuri importante pentru angajații la stat. In primul rand, se mențin sporurile in sistemul bugetar, iar munca suplimentara va fi compensata cu timp liber și…

- Luni, 19 decembrie, incepand cu ora 15:00, polițiștii bihoreni au derulat o noua acțiune preventiva in trafic, cu scopul de a preveni producerea accidentelor pe fondul oboselii la volan sau alte infracțiuni care pot fi comise cu ocazia sarbatorilor de iarna.

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 19 decembrie sint: 19 decembrie — a 353-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 12 de zile. Sarbatori…