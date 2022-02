Posibila invadarea a Ucrainei de catre Rusia a readus in prim plan rolul și miza uriașa a aceastei țari in politica europeana și mondiala. Dar, inainte de toate, Ucraina este țara foarte bogata in resurse minerale, dar totodata și o forța agricola și industriala. Ca atare, se pune firesc intrebarea: De ce conteaza Ucraina pentru SUA, Europa și Rusia? In primul rand, Ucraina este una dintre țarile cu cea mai mare suprafața din Europa și o populație destul de numeroasa- circa 44.000.000 de locuitori. Insa, Ucraina conteaza la nivel european și mondial pentru ca: Este locul 1 in Europa in ceea ce…