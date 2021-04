De ce este aşa de sănătoasă salata verde? Desi nu toata lumea tolereaza foarte bine legumele in stare cruda, acestea, printre care si salata verde, sunt foarte benefice pentru sanatatea ta. Salata verde este recomandata pentru mentinerea continutului intestinal umed, dar daca ai un stomac sensibil si inflamat trebuie sa o consumi cu atentie. Multi sunt de asemenea de parere ca enzimele naturale care se gasesc in salata te ajuta sa ai o Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

