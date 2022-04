Stiri pe aceeasi tema

- O femeie nu a mai ținut cont de prețul ridicat al benzinei și intr-un acces de furie și-a turnat benzina pe ea, amenințand ca se autoincendiaza! Incidentul s-a produs pe strada Panait Cerna din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „Rusia trebuie sa inteleaga ca nu poate castiga niciodata un razboi nuclear”, iar Alianța iși va apara aliații in fața oricarei amenințari. „Rusia ar trebui sa inceteze aceasta retorica nucleara periculoasa si iresponsabila.…

- Un barbat din Galați a atacat, duminica seara un grup de tineri cu o sabie. Victimele au reușit sa il inchida pe agresor intr-o scara de bloc și au sunat la 112. Insa cand au ajuns jandarmii, individul a incercat sa-i atace și pe ei, a transmis Inspectoratul de Jandarmi din Galați intr-un comunicat…

- Andrei Kozirev, fostul ministru rus al afacerilor externe și prieten cu Vladimir Putin a declarat ca „ceva s-a intamplat in capul” președintelui rus, care acum ar fi cu totul schimbat. „Nu știu ce s-a intamplat in capul lui, dar este o persoana diferita, mai ales din punct de vedere politic, este total…

- Kremlinul a indicat luni seara ca presedintele rus Vladimir Putin va recunoaste independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei, relateaza luni AFP si Reuters. ”Un decret in acest sens va fi semnat in scurt timp”, a indicat presedintia rusa. Potrivit aceleiasi surse, Putin i-ar fi informat despre…

- Un barbat a fost reținut fiind suspectat de talharie și tentativa de viol asupra unei batrane. Totul s-a intamplat, aseara, cand angajații Inspectoratul de Poliție Briceni au fost sesizați de catre o femeie, locuitoare a unui sat din același raion, care ne-a comunicat ca o alta femeie a fost agresata…

- Poliția a ucis luni dimineața un barbat care i-a atacat cu un cuțit in gara Gare du Nord din Paris. Anunțul a fost facut de ministrul francez al transporturilor Jean-Baptiste Djebbari la radioul RMC. Polițiștii din Paris au fost atacați luni dimineața de un barbat, cu un cuțit. Incidentul a avut loc…

- O tanara in varsta de 22 de ani din Michigan, care și-a ucis fiica in varsta de trei ani, susține ca SpongeBob a obligat-o sa faca acest lucru. Justine Johnson, in varsta de 22 de ani, este acuzata ca și-a injunghiat de mai multe ori fiica, pe Sutton Mosser pe 16 septembrie, la doua zile dupa a treia…