Stiri pe aceeasi tema

- Reguli noi de etichetare a produselor din piețeNoile etichete trebuie sa conțina țara de origine, calitatea produsului , dar și numele producatorului. Prețul trebuie sa fie clar și vizibil, iar cantarele folosite sa respecte cerințele in vigoare. Produsele trebuie comercializate in așa fel incat sa…

- Prețul efectiv platit sau de platit pentru marfurile de import (valoarea de tranzacție) este unul din elementele de taxare care poate genera probleme complexe atat in momentul importului de marfuri, cat și ulterior (de exemplu, in cazul unor plați ulterioare importului, dar facute in legatura cu marfurile…

- Prețul benzinei s-a marit cu aproape 10% in ultimele 5 luni. Lista cu produsele care s-au scumpit luna aceasta Ana Maria (www.b1tv.ro) In luna noiembrie, anul 2023, site-ul B1TV.ro a inceput monitorizarea prețurilor pentru anumite produse, atat alimentare cat și produse de curațenie, produse de igiena…

- Ați crezut ca ramaneți fara baie nocturna pana in toamna? V-ați inșelat, ne spun cei de la AquaStar Satu Mare. Sambata, 20 aprilie, incepand cu ora 22.00, clienții renumitului spa sunt așteptați la o baie nocturna BONUS. Biletele de intrare la baile nocturne pot fi cumparate acum și online. Cei care…

- Ce parere are Adrian Caciu in legatura cu prețul legumelor din Piața Obor? Ministrul a fost acolo și a decis sa compare prețurile cu cele din ultimii ani. „Prețuri astazi, Piata Obor. Aș intreba (nu ca nu aș cunoaște raspunsul dar ma gandesc ca unii dintre cei carora ma adresez ar putea ieși din ipocrizia…

- Un nou caz cutremurator. A platit frumusețea cu prețul vieții. O tanara influencerița a murit la doar 30 de ani, dupa ce a apelat la ajutorul medicului estetician pentru o operație de liposucție.

- Ramona Badescu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind una dintre cele mai frumoase și apreciate vedete autohtone de peste hotare. Superba bruneta s-a mutat definitiv din Romania acum mulți ani, insa puțini sunt cei care știu care a fost prețul pe care a trebuit sa-l plateasca pentru o…

- Madalina Ghenea nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe de origine romana de peste hotare. Superba olteanca a reușit, de-a lungul anilor, sa cucereasca inimile multora cu farmecul sau natural și talentul desavarșit. Cu toate acestea, decizia…