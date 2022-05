De ce electronicele se vor scumpi și mai mult Produsele care se bazeaza pe semiconductori se vor scumpi și mai mult, deoarece fabricile din sector se pregatesc sa creasca prețurile. Cele mai mari companii din lume – inclusiv Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMC), Samsung și Intel – iau in considerare noi creșteri de prețuri, au declarat analiștii de piața pentru CNBC. Componentele necesare in producția […] The post De ce electronicele se vor scumpi și mai mult first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In proiectul de management prezentat atat in 2017 cat și in 2021, unul dintre principalele obiective a fost dotarea cu aparatura medicala moderna in paralel cu imbunatațirea condițiilor hoteliere. Iata cateva masuri care s-au materializat in cazul Secției de Medicina Interna a Spitalului Muncipal Aiud:…

- Produsele electronice second-hand nu sunt la fel cu electronicele refurbished. Exista diferențe intre cele doua tipuri. In principiu, exista trei tipuri de stare a produselor atunci cand vine vorba de acest gen de produse. De la termenele de garanție și pana la componente, accesorii și speranța de viața,…

- Samsung anunta un program de reparatii pentru clientii produselor Galaxy. Compania va vinde piese, instrumente si tutoriale pentru repararea produselor sau inlocuirea anumitor piese. Programul, derulat impreuna cu iFixit, vizeaza, pentru inceput, doar trei dintre produsele din seriile Galaxy. Este vorba…

- Ministerul Economiei a anuntat ca s-a consultat asupra prognozelor facute cu expertii Fondului Monetar International. Anul acesta, inflatia va fi mai mare cu doua puncte procentuale decat anul trecut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Laptopul a devenit unul dintre reperele culturale inconfundabile ale lumii moderne. E deja comun cu instrumentarul standard din orice spatiu de birouri, dar il putem intalni in orice rucsac sau bagaj al unui calator grabit in drum spre gara ori aeroport. In cafenele, este deja un personaj la fel de…

- Proiectul de buget pentru compania CFR Calatori prevede o crestere a pretului la bilete cu 20%, de la 1 iulie, insa acest lucru trebuie aprobat de Guvern, a declarat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la un eveniment de specialitate. Fii la curent cu cele…

- E doar la prima generație și e prima incercare a Oppo pe piața pliabilelor, insa Oppo Find N e probabil unul dintre cele mai bine construite telefoane pliabile de pana acum. Din pacate nu e disponibil și in Romania. Insa perspectivele sunt foarte bune pentru un viitor model care ar putea sa ajunga și…

- Declaratia uriasului producator de electronice sud-coreean vine dupa ce grupul de hacking Lapsus$ a sustinut in weekend, prin intermediul canalului sau de pe platforma Telegram, ca a furat 190 de gigaocteti de coduri sursa confidentiale ale Samsung. Samsung nu a numit niciun hacker anume in comunicatul…