Stiri pe aceeasi tema

- Decretul dat joi de Vladimir Putin ce prevede creșterea dimensiunii armatei ruse incepand cu ianuarie 2023 este puțin probabil sa genereze o putere de lupta semnificativa in viitorul apropiat și indica faptul ca este puțin probabil ca Putin sa ordone o mobilizare in masa in curand, spune Institutul…

- Tranzactionarea actiunilor a fost oprita la bursa Moscovei timp de aproape o luna din 25 februarie, a doua zi dupa ce presedintele Vladimir Putin a trimis trupe in Ucraina vecina, determinand sanctiuni occidentale menite sa izoleze economic Rusia si apoi contramasuri rusesti. Boris Blohin, seful departamentului…

- Secretarul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este puțin probabil ca președintele rus Vladimir Putin sa reușeasca sa ocupe Ucraina, relateaza The Guardian.Ben Wallace a afirmat ca invazia Rusiei in Ucraina "șovaie" și ca "incepe sa eșueze", in timp ce a promis mai mult sprijin financiar…

- Paul Krugman, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, afirma ca sancțiunile occidentale istorice impuse impotriva Rusiei din cauza razboiului din Ucraina funcționeaza intr-un mod neașteptat, relateaza Markets Insider . „Rusia nu are probleme in a-și vinde lucrurile dar are multe probleme in a cumpara…

- Politica agresiva a NATO fața de Rusia a provocat o situație tensionata in Europa, a declarat joi purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, comentand declarațiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit caruia acțiunile Rusiei in Ucraina reprezinta un atac la adresa…

- Pentru prima oara in cele 133 de zile de razboi in Ucraina, pe 6 iulie, Rusia nu a pretins caștiguri teritoriale in țara vecina, subliniaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) , adaugand ca acest lucru intarește evaluarea sa, potrivit careia forțele rusești au inițiat in mare parte o pauza operaționala.…

- Pentru prima oara in cele 133 de zile de razboi, pe 6 iulie Rusia nu a pretins caștiguri teritoriale in Ucraina, subliniaza Institutul pentru Studiul Razboiulu i (ISW), adaugand ca acest lucru intarește evaluarea sa, potrivit careia forțele rusești au inițiat in mare parte o pauza operaționala. Ministerul…

- Bombardamentele din zona Izium, din regiunea nord-estica Harkov, din ultima saptamana sugereaza ca Rusia incearca sa relanseze ofensiva in aceasta zona, dupa ce sambata a reușit o victorie strategica și a cucerit Severodonețk dupa saptamani de lupte intense in care orașul din regiunea Luhansk a fost…