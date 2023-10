Stiri pe aceeasi tema

- Țara noastra ocupa locul 1 in Europa la mortalitate prin boli cardiovasculare, care reprezinta 57% din totalul deceselor inregistrate la nivel național, dar vestea buna este ca acestea pot fi prevenite prin felul in care avem grija de noi inșine. In fiecare an, la data de 29 septembrie, este marchata,…

- „Romania inregistreaza cea mai rapida creștere a transplanturilor de maduva din Europa de Est, conform unui raport al Societații Europeane de Transplant Medular din anul 2016”, ”Profesorul Dan Colita a pus bazele activitații de transplant de celule stem h

- Universitatea din Suceava este plasata pe locul 12 la nivel național și pe locul 81 intre universitațile din Europa de Est, in reputatul clasament al QS Europe University Rankings. Totodata, USV figureaza in eșalonul universitaților 551-600, la nivel european. Clasamentul a fost publicat de compania…

- Cercetatorul, teoreticianul, comentatorul preocupat de viața din zilele noastre, dar care nu escamoteaza dificultațile, ci le infrunta, este intampinat mereu cu intrebarea: care este soluția? O pun, adesea, oameni satui de propaganda, tergiversari și tradari, care au, firește, dreptate. Dar care este…

- Prognoza pentru raspandirea și intensitatea polenului de ambrozie in CapitalaBucureștenii pot afla prognoza pentru raspandirea și intensitatea polenului de ambrozie, in cadrul unui proiect. Romania se numara printre țarile din Europa unde ambrozia se extinde necontrolat, informeaza Mediafax.…

- Guvernul aloca cate 2.000 euro pe luna insotitorilor persoanelor ranite care sunt tratate in strainatate, 2.000 lei pe luna insotitorilor persoanelor ranite care sunt tratate in Romania si 1.500 lei persoanelor ranite, care au fost spitalizate si externate, a precizat Marcel Ciolacu in debutul ședinței…

- 8 medalii de aur, argint și bronz pentru elevii romani la Olimpiada de Lingvistica Asia-Pacific 2023. Elevii olimpici romani au obținut o medalie de aur, trei de argint și 4 de bronz la Olimpiada de Lingvistica Asia – Pacific (APLO) 2023, etapa premergatoare competiției internaționale, potrivit rezultatelor…