De ce e Wall Street în declin Indicii bursei new-yorkeze au incheiat tranzactiile, miercuri, in scadere puternica. Acțiunile companiilor de tehnologie s-au depreciat. Inflatia din SUA a consemnat in aprilie cel mai ridicat nivel dupa 2008, indicele preturilor de consum avansand cu 4,2% comparativ cu intervalul similar al anului trecut.Investitorii se tem ca accelerarea inflatiei va reduce profiturile companiilor. Daca presiunile se mențin, Rezerva Federala ar putea inaspri politica monetara. Indicele Dow Jones Industrial Average a scazut cu 1,8%, S&P 500 a coborat cu 2%, iar Nasdaq Composite a pierdut 2,5%. The post De ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

