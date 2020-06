Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul anunta cu foarte mare intarziere, si Iohannis, masurile, cu trei zile inainte. Lumea trebuie sa se pregateasca. Masurile anuntate pentru redeschiderea teraselor - nu exista nicio regula, cum vor functiona? Oamenii aceia vor sa stie - ce facem? Probabil ca oamenii care lucreaza in…

- Traian Basescu il acuza pe Ludovic Orban de populism, prin masurile economice luate, și ii cere sa profite de "milionul de romani" intorși din Italia și Spania și ramași fara munca. Victor Ponta, reactie dura dupa ce PNL a contestat la CCR legea privind amanarea ratelor. "PNL, vanzatorii…

- Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, realizata de Ionuț Cristache, ca Romania trebuie sa profite de decizia Comisiei Europene prin care se da liber la cheltuieli fara limita, putandu-se realiza un deficit bugetar mare, pentru a se putea da drumul la investiții…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a catalogat, vineri, proiectul de lege privind executarea la domiciliu a pedepsei cu închisoarea, initiat de senatorul liberal Alina Gorghiu, drept o "aberatie" si a anuntat ca deputatii liberali vor vota împotriva."Este o…

- "Este o aberatie. E un proiect de lege care a fost initiat de un senator al nostru fara a avea acordul grupului parlamentar din Senat, dar mai ales fara a avea acordul conducerii PNL. PNL nu sustine acest proiect de lege, Guvernul pe care il conduc este categoric impotriva acestui proiect de lege.…

- Analistul politic și scriitorul Stelian Tanase spune, intr-un interviu pentru Libertatea, ca de trei saptamani sta inchis in casa și incearca sa nu se intoxice cu bombardamentul informațional despre coronavirus. “Incerc sa imi mențin rațiunea. Lumea e infricoșata. Trebuie sa fim calmi, sa stam acasa”,…

- Printr-o scrisoare adresata prim-ministrului Ludovic Orban, Partidul Miscarea Populara „solicita mobilizarea Armatei Romane pentru a veni in sprijinul efectivelor de Politie si Politie Locala care se ocupa de implementarea masurilor prevazute in cele doua ordonante militare deja emise”. Avand in vedere…

- Situațiile speciale cer soluții deosebite. E nevoie de o strategie economica de țara pentru a trece de tot ce urmeaza. In acest context, astazi, la ora 16, va avea loc prima reuniune a grupului de lucru interinstituțional pentru evaluarea impactului economic al efectelor epidemiei de coronavirus in…