De ce e nevoie de investiții masive în rețelele electrice și ce s-a făcut până acum? In ultimii 5 ani, distribuitorii membri ai ACUE au investit peste 13,5 miliarde de lei in rețelele de gaz și electricitate. Rețelele electrice vor trebui sa se schimbe in doua moduri pentru a susține tranziția energetica, conform Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie – ACUE: 1. Sa se transforme radical din formula actuala, (pe care ne-o putem imagina pentru simplificare, ca fiind liniara, ca un fir care unește un producator mare cu consumatorii), la una complet diferita, (o combinație intre producatori mari și mii de alți mai mici, noi puncte de producție, unele conectate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

