De ce e mult mai bine să pleci în străinătate cu pașaportul, chiar dacă ai carte de identitate Cartea de identitate permite cetațenilor romani sa circule aproape in toata Europa, puține fiind țarile care nu accepta acest act.



Chiar și așa insa, la calatoriile care se efectueaza cu avionul, o varianta mult mai inspirata este sa ai și pașaportul la tine.



De ce? Pentru ca așa poți caștiga timp prețios la destinație. Aproape toate aeroporturile au și porti de control automat al pasapoartelor iar pasagerii cu pasapoarte biometrice nu vor mai sta la cozi și nu vor mai ajunge fața in fața cu polițiștii de frontiera, care le verifica actele. Pur și simplu iți scanezi singur… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

