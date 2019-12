Stiri pe aceeasi tema

- Un primar francez a interzis locuitorilor sa moara in weekend și in timpul sarbatorilor legale, potrivit unei hotarari deja publicate. „Este interzis locuitorilor sa moara la domiciliu pe teritoriul comunei sambata, duminica și in zilele de sarbatoare publica pe o perioada nedefinita”, arata decizia…

- Cinci localnici i-au agresat pe polițiștii de frontiera aflați in misiune la Briceni. Oamenii legii au folosit armele din dotare pentru a-i reține. Impotriva contravenienților a fost inițiat un dosar penal pentru „ultragierea polițiștilor de frontiera”.

- Alegerile prezidențiale sunt despre ce punem pe masa maine și cum ne creștem copiii intr-o țara din care sa nu mai vrea sa plece. La votul de duminica, alegeți sa țineți capul sus in fața celor ce vor sa ne ingreuneze traiul, in fața acestei dictaturi care amenința sa se instaureze! Alegeți sa-i judecați…

- Ministerul Afacerilor Externe a comunicat, sambata, ca se va angaja in consolidarea angajamentelor internaționale prin care jurnaliștii sunt protejați impotriva agresiunilor la care sunt supuși, de multe ori. Instituția a afirmat ca sprijina contribuția jurnaliștilor și libertatea lor de exprimare,…

- Stanca a fost deseori scrijelita si escaladata de tot felul de turisti in goana dupa aventura sau dupa un selfie. Se intampla chiar si accidente. Ideea montarii unui cordon in jurul stancii apartine unor activisti pentru mediu care, impreuna cu administratia Parcului Natural Bucegi, au lansat o campanie…

- „Negocierile pentru formarea noului guvern se poarta de catre cele șase partide de opoziție care au reușit sa dea jos un Guvern fara a veni cu o alta soluție in loc. PSD nu va participa la votul pentru noul guvern și am incredere ca niciun social-democrat nu-și mai asuma sa tradeze voturile și increderea…

- Turcia a lansat miercuri operatiunile militare impotriva kurzilor, dupa retragerea trupelor americane care au sustinut fortele kurde in lupta cu gruparea Stat Islamic. Statele Unite si Europa au avertizat deja Turcia ca ar putea fi sanctionata din cauza ofensivei. "Ca urmare a ofensivei militare turce...Guvernul…

- Aproximativ 30 de oameni s-au adunat, joi, in fața Parlamentului, pentru a protesta fața de PSD și Guvern, in ziua votului moțiunii de cenzura. Oamenii au venit cu steaguri tricolore și ale Uniunii Europene și poarta tricouri pe care au imprimat litere ce formeaza cuvantul „Anticipate".…