Stiri pe aceeasi tema

- „Opinia mea e ca, in linii mari, lucrurile fundamentale despre decembrie 1989 lucrurile sunt clare, sunt limpezi. Pentru cei care au trecut pe acolo, dar au și posibilitatea de a corobora datele politice. Sigur ca e dureros ca anumite responsabilitați nu sunt, și nici sancțiuni. Dar știm ce s-a intamplat”,…

- Cu cele 9 goluri marcate marti cu Muntenegru, capitanul echipei Romaniei a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Europene de Handbal, la feminin si masculin, a anuntat Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR). Cristina Neagu a marcat, la campionatele europene, 296 de goluri pentru…

- Nationala Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de Franta, campioana olimpica en titre, cu scorul de 35-21 (17-11), luni seara, la Skopje, in Grupa C a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, informeaza Agerpres. Fii…

- Laurențiu Reghecampf a suferit o noua infrangere cu Neftchi Baku. Echipa romanului a cedat cu 2-3 pe teren propriu, cu Sabah, in etapa a 11-a din campionatul Azerbaidjanului. Reghecampf a venit cu primele explicații, in fața jurnaliștilor. Tehnicianul alb-negrilor a pus eșecul pe seama problemelor mari…

- Cea mai valoroasa brigada de arbitraj din Romania și una dintre cele mai experimentate pe plan mondial va oficia la cea mai importanta competiție handbalistica de pe continentul african. Buzoianca Simona Stancu și galațeanca Cristina Nastase - Lovin au fost delegate de federația de specialitate sa arbitreze…

- Elisabeta Rizea a intrat in istoria Romaniei drept femeia care a infruntat comuniștii. Intr-o casa din satul Nucșoara, județul Argeș, au locuit soții Elisabeta și Gheorghe Rizea, confidenți și apropiați ai familiei Arnauțoiu și ai partizanilor anticomuniști care au rezistat in Munții Fagaraș timp de…

- Schimbarile care se fac sub presiunea unor contestații absolute nu au nici o relevanța, sunt o veritabila manipulare in condițiile in care nu produc o rasturnare istorica a lucrurilor. Nimic nu anuleaza indiciile ca lucrurile nu se pot repeta sau chiar nu pot continua in aceeași direcție. In fapt, mișcarile…