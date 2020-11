De ce e bine sa-ti anunti banca atunci cand pleci in vacanta

Poate nu te-ai gandit niciodata la acest lucru, dar ar fi bine ca de acum, cand pleci in vacante, mai ales daca acestea sunt in strainatate sau in zone din tara in care nu ai mai fost pana acum, sa iti anunti banca.





Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa procedezi corect cand pleci in vacanta.



Motivul este unul destul de simplu: banca iti poate bloca cardul cu care faci cumparaturi. Pentru banca, achizitiile numeroase, de genul cumparaturilor din magazine, sau platile mari, precum plata hotelului la care vei sta pot fi vazute drept cheltuieli…