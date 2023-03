Stiri pe aceeasi tema

- Acest remediu conține doua mirodenii pe care de regula le folosim impreuna la aromatizarea deserturilor și a bauturilor. Este vorba despre scorțișoara și cuișoare. Beneficiile lor merg mult mai departe de domeniul alimentar. Datorita compușilor cu potențial farmacologic pe care ii conțin pot fi considerate…

- Cafeaua este una dintre cele mai consumate bauturi din intreaga lume. Exista persoane care prefera aceasta bautura in locul apei sau chiar a sucurilor. Insa, consumata in exces, cafeaua are și cateva contraindicații. Ce arata cele mai recente studii ale specialiștilor.

- Beneficiile consumului de leustean Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE:Destinatii pentru toate gusturile…

- Sursa: Unsplash Daca deja iubești plimbarile pe doua roți, probabil ca ai observat chiar tu o parte dintre beneficiile pentru sanatate ale ciclismului. Sau poate incerci, deocamdata, sa descoperi noi argumente pentru a deveni biciclist sau biciclista, caz in care informațiile de mai jos te vor ajuta…

- De multe ori, romanii, in ideea de a manca sanatos aleg niște produse care numai bine nu le fac. Așadar, care este cel mai periculos aliment pentru organism și despre care specialistii trag un semnal de alarma. Acesta se afla in mai toate produsele. Acesta este cel mai periculos aliment. Nu ar mai trebui…

- Majoritatea oamenilor nu iși pot incepe bine ziua fara cafea. Deși este cunoscuta drept cea mai iubita dintre toate baturile, nu multe persoane știu cat timp poate fi ea consumata dupa ce a fost preparata. Devine periculoasa pentru organism.

- Cei mai mulți dintre oameni prefera sa consume o cana mare de cafea, la prima ora a dimineții, pentru a avea un boost de energie pe tot parcursul zilei, pentru a-și putea indeplini cu succes sarcinile zilnice. Specialiștii explica de ce este recomandat sa consumi lapte in cafea. Motivul pentru care…

- Miezul de nuca este iubit de majoritatea oamenilor. Gospodinele il pun mai ales in prajituri, dar poate fi consumat și in cateva rețete sarate, mai cu seama in gastronomia turceasca. Din pacate, mulți oameni nu profita de beneficiile miraculoase pe care le are. Specialiștii recomanda ca oamenii sa il…