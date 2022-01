De ce e bine să pui o pungă în mașina de spălat Mașina de spalat rufe este o adevarata comoara pentru fiecare gospodina. Nici macar nu-mi imaginez cum spalau rufele mamele și bunicile noastre. Dar ma bucur foarte mult ca astazi nu mai trebuie sa pierdem ore in șir cu spalarea. Ai apasat pe cateva butoane și tehnica face totul de sine statator, iar tu iți vezi de treaba ta. Și totuși, trebuie sa recunoaștem ca nici macar mașinile de spalat de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

