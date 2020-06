Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru PSD al Transporturilor, deputatul Razvan Cuc, se declara și el nemulțumit de acțiunile secretarului general interimar PSD, Paul Stanescu. Potrivit fostului ministru, exista un „plan de preluare-predare a partidului” și Paul Stanescu folosește „metehne vechi” pentru a-și pastra „funcția…

- Lintea este bogata in proteine si saraca in grasimi. Se gaseste sub trei forme: linte cu bob mare si invelis verde deschis, linte cu bob mic de culoare maro sau aproape neagra si linte cu bob mic de culoare rosie. Mai ales in post, cind nu putem consuma carne si nici alte produse de origine animala,…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat, in aceasta seara, emiterea unei noi ordonanțe militare, cea de-a unsprezecea, și, probabil, ultima. ”Am emis Ordonanța Militara numarul 11 din 11 mai 2020. Regleaza unele aspecte ce țin de continuarea unor masuri adoptate in ordonanțele militare anterioare”,…

- In afara de faptul ca da salatelor un gust delicios, ceapa verde este si un medicament de exceptie, folosit, fara intrerupere, de mii de ani. Ceapa verde contine cantitati insemnate de vitamina C, vitamina B9, potasiu, calciu.

- Continutul de umiditate din sol in stratul 0-20 cm (ogor) se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute in majoritatea zonelor de cultura, perioada 25 aprilie - 1 mai, estimeaza specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Pe acest fond, in urmatoarea saptamana sunt prognozate…

- Oul contine toti cei opt aminoacizi esentiali. Acesta este alimentul cel mai bine echilibrat in proteine. In ou se gasesc toate substantele necesare dezvoltarii copiilor si adolescentilor, precum si mentinerii starii de sanatate a adultilor. Pe langa proteine de inalta calitate, oul contine vitamine…

- Desi se gaseste pe tot parcursul anului, in tara noastra carnea de miel se consuma mai ales de Paste. Dar este sau nu sanatos sa mancam miel? Care sunt beneficiile si cat de mult este prea mult? Si cum ar fi mai bine sa il preparam si sa il mancam?

- Prelungirea starii de urgența in Romania cu 30 de zile pentru evitarea raspandirii COVID-19 de catre Klaus Iohannis este apreciata de Cristian Tudor Popescu. Gazetarul susține ca este un mesaj corect și binevenit, in contextul in care tensiunea sociala și politica crește.Citește și: OFICIAL…