- Loboda are cantitati impresionante de vitamina C. Este de trei ori mai bogata in aceasta vitamina decat spanacul si de doua ori mai bogata ca lamaia. Loboda se culege cat este inca foarte frageda, de la inceputul lunii aprilie și pana la finalul lunii mai. Loboda este una dintre cele mai indragite plante…

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar gospodinele sunt pe ultima suta de metri in ceea ce privește pregatirea. Ouale urmeaza sa se vopseasca, iar sfecla roșie poate sa fie un ingredient natural special. Cu ajutorul ei se pot colora foarte simplu, dar și natural.

- Specialiștii au ajuns la concluzia ca, in general, cartofii pot sa aiba mai multe beneficii, daca sunt pregatiți cum trebuie. Integrarea acestei legume in alimentație nu inseamna ca poate favoriza apariția problemelor de sanatate.

- Un astfel de regim nu doar ca te ajuta sa topesti kilogramele in plus, insa este ideala daca ai probleme de sanatate, precum diabet, leucemie, hepatita, gastrita, hipertensiune etc.Ca sa urmezi dieta cu sfecla rosie trebuie sa ai 500-600 de grame de sfecla rosie coapta ori fiarta in apa cu sare, pe…

Sfecla roșie este o leguma deosebit de sanatoasa care se foloseste in medicina naturista ca mijloc de tratament pentru un spectru larg de boli si afectiuni.

- Laptele fiert in ceaunul de mamaliga este un deliciu culinar irezistibil. Cine a copilarit la țara știe ce vorbesc. Era o adevarata incantare momentul cand ne chema bunica la masa, știind ca vom servi acest preparat gustos. Dincolo de faptul ca ne potolește foamea, combinația gastronomica are efecte…

- Abundența de nutrienți și vitamine, conținute de sfecla, transforma aceasta leguma populara intr-un super aliment. Nu mai puțin interesante sunt frunzele de sfecla, pe care gospodinele cu experiența nu le ignora, imbogațind cu ele o mare varietate de preparate. Daca scopul tau este sa mananci variat,…