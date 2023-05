De ce e bine să consumi zahăr de mesteacăn. Ce beneficii are xilitolul asupra organismului Toata lumea știe ca aharul reprezinta o „otrava”. Ei bine, nu exista persoana care sa nu aiba in camara acest produs alimentar. Cu toate ca este un aliment atat de nociv, cei mai mulți au inceput sa iși indrepte atenția spre indulcitori fara zahar, cum ar fi zaharul de mesteacan, cunoscut și sub numele de xilitol. Bine de știut este faptul ca acesta arata și are gust de zahar, insa are mai puține calorii și nu crește nivelul de zahar din sange. Ce beneficii are xilitolul asupra organismului. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

