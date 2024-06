Stiri pe aceeasi tema

- In zilele toride de vara, hidratarea și racorirea devin esențiale pentru bunastarea noastra. Un ceai special, recomandat pentru aceasta perioada, nu doar ca te racorește, dar are și beneficii importante pentru sanatate. Iata care este recomandat pentru zilele calduroase și cum te poate ajuta sa treci…

- Cat de bine este sa bei ceai in fiecare zi: beneficii și contraindicațiiMedicii nutriționiști au dezvaluit ce se intampla in corpul tau daca bei ceai in fiecare zi. Aceasta bautura iți poate oferi o mulțime de beneficii, insa pot aparea și efecte secundare. Afla la ce sa fii atenta data viitoare…

- Ceaiul de coacaze roșii, cu aroma sa vibranta și gustul sau racoritor, „ascunde” o serie de beneficii remarcabile pentru sanatatea noastra. De la susținerea sistemului imunitar la imbunatațirea sanatații inimii și a digestiei, aceasta bautura revigoranta este in centrul atenției pentru proprietațile…

- Cat caștiga primarul din Alba Iulia și ce venituri au angajații primariei. Sporuri de 80% din salariul de baza și alte beneficii Cat caștiga primarul din Alba Iulia: Primaria a publicat lista funcțiilor din cadrul administrației locale și salarizarea pentru fiecare in parte, la nivelul lunii martie. …

- Ceaiul din frunze de maslin este o bautura plina de beneficii, imbunatațind sanatatea cardiovasculara, reducand colesterolul și zaharul din sange, și oferind proprietați antioxidante și antiinflamatoare. The post BENEFICII TERAPEUTICE Descopera avantajele ceaiului din frunze de maslin, o minune puțin…

- Feriga nu este doar o planta frumoasa, ci și un adevarat izvor de beneficii pentru sanatatea noastra. Iata de ce este recomandata de medici. Ce proprierați terepeutice are atunci cand vine vorba de organismul uman.

- Ceaiul de cardamom devine din ce in ce mai popular datorita numeroaselor sale beneficii pentru sanatate. De la detoxifierea organismului pana la imbunatațirea digestiei și pana la susținerea sanatații inimii, aceasta bautura poate fi un aliat de nadejde.