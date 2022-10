Stiri pe aceeasi tema

- O planta pe care o gasim peste tot in gradini și careia nu-i dam prea mare importanța este tocmai patlagina. Aceasta are proprietați benefice pentru organism, iar consumata sub forma de bautura calda, chiar cu puțina lamaie, este de mare folos. Iata de ce!

- Combinația dintre vitaminele (A, K, B1, B2, B3, B5, B6) și mineralele utile (magneziul, cuprul, fierul și fosforul) din sucul de roșii asigura beneficii importante pentru sanatate și frumusețe. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta…

- Ouale sunt destul de benefice pentru organism, insa daca sunt consumate in exces iți pot crea probleme de sanatate. Ele conțin luteina, un carotenoid esențial pentru sanatatea ochilor și au proprietați antioxidante. Un alt motiv pentru care este bine sa consumați oua este ca sunt pline de vitamine B,…

- E timpul pentru ceva dulce, așa ca iți prezentam rețeta de cornulețe cu gem de pe TikTok a bunicii Gherghina. Ai nevoie de puține ingrediente, iar modul de preparare e foarte simplu. In doar cateva minute ai cele mai gustoase cornulețe, dar și cele mai fragede.

- Exista multe ceaiuri care aduc beneficii organismului uman și pe care medicii ni le recomanda. Știai ce se intampla daca bei ceai de floarea pasiunii seara? Ce efect puternic are asupra organsiimului uman. Ce beneficii și contraindicații are.

- Cetațenii romani, indiferent ca vorbim aici despre barbați sau femei, cu varsta de pana la 35 de ani vor putea participa la un program de cel mult patru luni, ce le va asigura pregatirea militara de baza, dupa cum apare intr-un proiect recent prin care este vizata modificarea legislației privind pregatirea…

- Pentru ca este vara și cu siguranța vrei sa ai un trup de invidiat, noi iți prezentam cele mai utile trucuri pentru a arata mereu bine. Oțetul de mere are numeroase beneficii atat in preparatele culinare, cat și pentru sanatate. Te-ai intrebat vreodata ce se intampla daca bei oțet de mare seara? Daca…

- Știai ca smartwatch-urile sunt cel mai popular tip de tehnologie portabila? Cu multiple funcții, utile adulților, dar și cu tehnologii speciale de control parental, acestea sunt unele dintre cele mai achiziționate gadget-uri.Smartwatch-urile pentru copii sunt unele dintre cele mai cautate.…