- In acest an, sezonul de viroze respiratorii este unul mult mai „zgomotos" in randul copiilor, cei mai afectati fiind in special cei de varsta foarte mica. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi spun ca anul acesta virozele respiratorii au inceput sa se raspandeasca mult mai devreme comparativ…

- Cum este afectat tenul nostru de ceața și poluarea din marile orașe. Ce soluții recomanda medicii! „Pielea este cel mai mare organ și prima linie de aparare a organismului impotriva poluarii din aer, a radiațiilor ultraviolete și a tot ceea ce este nociv in mediul inconjurator. Știm despre poluare ca…

- Pentru a-i permite corpului nostru sa aiba tot ce are nevoie pentru a funcționa bine și pentru a avea grija de el, totul depinde de dieta zilnica. Felul in care mancam are o influența considerabila asupra sanatații noastre și funcționarii corpului nostru. Printre alimentele de zi cu zi gasim o leguma…

- "Planta cu 1000 de virtuti". Medicii o mai recomanda sub forma de tinctura. Iata ce proprietati mai are

- Medicii recomanda persoanelor care vin in aceste zile in pelerinaj sa aiba asupra lor haine mai groase si alimente neperisabile, pentru a evita, astfel, toxiinfectiile alimentare. Persoanelor care iau tratament pentru boli cronice li se recomanda sa nu uite medicatia acasa si sa respecte administrarea…

- Medicii ialomițeni se confrunta cu valuri de pacienți afectați de virozele respiratorii, chiar daca sezonul rece nu și-a intrat oficial in drepturi. La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Slobozia, din 10 pacienți consultați intr-o zi, 6 prezinta simptome specifice virozelor…

- Medicii se așteapta la un sezon greu de gripa, dar vestea buna este ca pentru prima data dupa mult timp vaccinul a ajuns la timp, iar imunizarea a inceput chiar astazi. Serul este gratuit pentru copii, batrani si cei care au boli cronice. Toti ceilalti il pot cumpara de la farmacie si se pot vaccina…

- Campania educationala "Atlas Gripal: Totul despre gripa si vaccinare antigripala" privind importanta imunizarii antigripale in randul copiilor si adolescentilor continua si in sezonul 2022-2023, iar medicii afirma ca vaccinarea anuala impotriva gripei ramane cea mai eficienta metoda de preventie,…