Stiri pe aceeasi tema

- Pe un site web al Ministerului ucrainean al Justiției pentru licitații online, numit Setam, au fost postate zeci de perechi de chiloti. Prețul inițial pentru o astfel de pereche pornește de la 19 hrivne, adica undeva la mai puțin de 3 lei, potrivit BBC. Au fost și cazuri in care statul a scos la vanzare...…

- Lenjeria intima face parte dintre articolele confiscate și scoase la licitație de catre fisc in Ucraina. Statul vinde aproape orice bunuri confiscate in urma raidurilor executorilor judecatorești asupra celor care nu și-au platit datoriile, potrivit BBC . Pe un site web al ministerului ucrainean al…

- Fiscul ucrainean scoate la licitatie pana si chilotii datornicilor, scrie BBC. Autoritatile statului vand orice fel de bunuri confiscate in urma raidurilor executorilor judecatoresti la locuintele datornicilor.

- Oamenii sunt singura specie care, in mod deliberat, se priveaza de somn. Insa, odihna in timpul nopții este foarte importanta pentru a ne menține starea de sanatate. Un adult trebuie sa doarma, in medie, opt ore pentru a funcționa optim. Exista insa diferențe in ceea ce privește intervalul de odihna.…

- Somnul este o nevoie fizologica de baza, asemenea setei și foamei, este absolut esential pentru fiecare fiinta umana. Fiecare ființa vie are nevoie de somn pentru a supraviețui, spun specialiștii. Somnul suficient și odihnitor protejeaza sanatatea mintala și sanatatea fizica, crește calitatea vieții. Somnul…

- o Cum ai descrie, in cateva cuvinte, ce reprezinta muzica in viața ta? Cu siguranța, muzica nu reprezinta ceva in viața mea, ci este chiar viața mea. (Zambește) Eu traiesc prin muzica. Așa ma simt aproape de comunitatea mea, de pasiunile mele, dar și de amintiri. o Cum ți-ai ales perechea potrivita…

- Azi l-am vizitat pe Marius Anghel! Nu prin locurile pe … Post-ul Nu mai doarme sub cerul liber! Marius Anghel și-a schimbat radical viața in cateva zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .