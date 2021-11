Constanti Ștefanescu, coordonator științific la Museo de Ciencias Naturales de Granollers, in regiunea Catalonia, in Spania, numara din 1994 fluturii din diverse zone ale nordului Spaniei, ca parte a unui proiect complex. Tatal lui Constanti (n.r. – nu Costantin) Ștefanescu s-a mutat la Barcelona in anii 60 și in Spania și-a cunoscut viitoarea soție. In prezent, prroiectul cercetatorului de origine romana este axat pe o problema care a devenit din ce mai stingenta in ultima vreme: fluturii dispar intr-un ritm alarmant și trebuie aflat ce se poate face pentru a-i salva. Mai multe studii europene…