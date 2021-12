De ce din nou? Motivele care fac ca Europa să fie din nou epicentrul COVID-19 Un nou val de COVID-19 a readus Europa în epicentrul pandemiei - coincizând cu Craciunul și Anul Nou, și în ajunul anului 2022 - prin înregistrarea zilnica de recorduri de infectari atât de mari, încât în regiune deja se înaspresc și se implementeaza noi masuri pentru combaterea virusului. Ce se întâmpla?, se întreaba cotidianul La Republica, citata de Rador. Hans Kluge, directorul regional al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) pentru Europa, a avertizat, la începutul lunii noiembrie, ca acest continent pe care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

