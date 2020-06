Stiri pe aceeasi tema

- Ziua legumelor proaspete este una dintre sarbatorile internationale care se celebreaza astazi, in ziua de 16 iunie.Dupa cum bine stiti legumele joaca un rol important in alimentatia fiecarei persoane si pe langa faptul ca ne aduc necesarul de vitamine sunt si usor digerabile.Specialistii in nutritie…

- Atentie la consumul de zahar! Acesta poate conduce la consumul excesiv de alimente, deoarece neuronii primesc un raspuns intarziat al senzatiei de satietate. Altfel spus, cand mancam mult zahar, simtim mai greu ca ni s-a potolit foamea. Un studiu realizat la Universitatea din Michigan (UM), Statele…

- O pereche de frați gemeni identici din Statele Unite ale Americii a facut un experiment, timp de trei luni, in care unul dintre ei a avut o dieta vegana, iar celalalt una normala, ce a inclus și carne.

- Locuințe, morminte, gropi de provizii, gropi menajere și fantani aproape in totalitate din epoca sarmatica au fost descoperite, de arheologi, in situl de la Timișoara – Freidorf. Specialiștii au mai scos la lumina și o fibula cu capete de dragon, care indica nivelul timpuriu de locuire, de epoca La…

- S-A AFLAT! Cum A APARUT, de fapt, CORONAVIRUSUL. ACUM totul e clar …. Oamenii de știința susțin ca noul coronavirus s-a dezvoltat in mod natural! De vina ar fi atat liliecii, cat și pangolinii. In timp ce noul coronavirus provoaca zilnic sute de mii de victime la nivel mondial, peste 65 de state fiind…