De ce devin atât de violenți polițiștii. Cum învață aceștia tehnicile de încătușare Intervențiile stangace ale polițiștilor romani, soldate in unele cazuri cu ranirea grava a unor persoane, readuc in discuție modul precar in care elevii din școlile de poliție aflate in subordinea MAI sunt instruiți in timpul perioadei de școlarizare. Școala dureaza aproximativ cinci luni, timp in care viitorii polițișți trebuie sa invețe aproximativ zece procedee de imobilizare și incatușare. Din pacate, un elev abia daca are timpul necesar sa execute fizic de doua ori o singura procedura cat timp se afla in școala de poliție. Zece proceduri de imobilizare invațate in cateva saptamani „La finalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

