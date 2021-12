De ce "desființează" Euro NCAP mărcile Renault și Dacia ​Euro NCAP &"desființeaza&" marcile Renault și Dacia din cauza siguranței reduse pe care o au doua dintre mașinile grupului, testate recent. Dacia Spring a obținut o stea din cinci, iar noul Renault ZOE a primit zero stele din cinci. Daca pentru Spring rezultatul era oarecum previzibil, surpriza de proporții este noul Renault ZOE, cu ale sale zero stele. Dar de ce este mesajul Euro NCAP atât de dur la adresa marcilor Renault și Dacia? &"Moștenirea Renault Laguna este distrusa dupa ce ZOE și Spring devalorizeaza siguranța mașinilor electrice&", scrie Euro NCAP, într-un comunicat de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

