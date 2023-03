Stiri pe aceeasi tema

- Autostrazile din Romania se construiesc greu, iar de multe ori sunt ținute in loc de probleme legate de mediu, cum ar fi relocarea liliecilor sau descoperirea unor vestigii romane. La construcția Autostrazii Moldovei problemele sunt legate de culturile oamenilor. Fii la curent cu cele mai…

- Lugojenii care au fost in strainatate si au incalcat legislatia, primesc amenzile in Romania, iar autoritatile straine au inceput sa ceara recuperarea banilor in instanta. De o buna perioada de timp, judecatorii lugojeni se confrunta tot mai des cu situatii in care autoritatile cer executarea conturilor…

- „In continuarea informațiilor transmise in contextul cutremurelor produse la data de 6 februarie 2023 in Republica Turcia (https://www.mae.ro/node/60971, https://www.mae.ro/node/60982), Ministerul Afacerilor Externe (MAE) face urmatoarele precizari: Ambasada Romaniei la Ankara a fost notificata de catre…

- Cele mai multe badante sunt trecute de 40 de ani și au adunat cate 15 ani de viata ca umbre ale batranilor din Italia. Multe sunt foste lucratoare in fabrici, date afara din industria de stat falimentara.Romania nu le-a putut asigura un trai decent, așa ca au ales sa piarda ani din viața in condiții…

- Tinerii romani care studiaza la universitați de peste hotare vor putea beneficia de gratuitate la ingrijiri medicale atunci cand revin in țara pentru vacanțe sau in vizita la familii, la fel ca și studenții din Romania, potrivit unui proiect de lege inreg

- Camelia Potec, președinta Federației Romane de Natație, a explicat ce ar insemna o plecare a lui David Popovici spre Statele Unite in 2024 și cand ar urma ca inotatorul in varsta de 18 ani sa ia decizia finala. Pentru David Popovici, 2022 a fost de vis, cu patru medalii de aur la seniori in probele…

- Un cetațean bulgar a incercat sa intre in Romania cu țigari de contrabanda de 1,5 milioane de euro ascunse intre șervețele umede. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Unul dintre cei mai reputați DJ din Romania trece prin momente dificile, dupa ce a divorțat de soția lui, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Actul de separare s-a desfacut, oficial, in preajma sarbatorilor de iarna. Bruneta ii ceruse divorțul de la inceputul lui ianuarie, la doar 3 saptamani de…