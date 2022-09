Stiri pe aceeasi tema

- Bicarbonatul de sodiu este unul dintre ingredientele cele mai utile pe care oamenii le folosesc in diverse activitați prin casa, insa și atunci cand gatesc. Surprinzator sau nu, acesta este unul dintre ingredientele care nu trebuie sa iți lipseasca din sosul de roșii, daca vrei sa gatești ca un profesionist.

- Intrebat la ultima ședința de CL de ce nu a mai facut un audit intern in instituție, primarul Ioan Turc a precizat ca dupa atata timp de la preluarea mandatului deja știe ce se intampla in Primaria Bistrița și nu mai are nevoie de audit. Primarul Ioan Turc a comandat un audit intern chiar in primul…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu formeaza unul dintre cele mai neașteptate cupluri din showbiz-ul romanesc. Cu toate neințelegerile care exista intre ei, cei doi reușesc sa treaca peste orice obstacol.Ca in orice relație și in cuplul lor mai exista discuții in contradictoriu. Ramona Olaru și Catalin Cazacu…

- Fostul cumnat al Shakirei (45 de ani) are o noua ipoteza in cazul desparțirii artistei de Gerard Pique (35 de ani), fundașul Barcelonei. Pique și Shakira au format un cuplu vreme de 11 ani și au impreuna doi copii, Sasha (7 ani) și Milan (9), iar la inceputul lunii și-au oficializat desparțirea. ...

- In ultima vreme stațiunea balneara Borsec este vizitata frecvent de ursi care cauta in tomberoane și fac ravagii pe traseele turistice. Localnici spun ca in fiecare zi primesc mesaje RO-ALERT din cauza ursilor.Proprietarii de pensiune se plang ca teama de a da nas in nas cu ursul ii face pe turisti…

- Cand vine vorba de anumite acțiuni din casa noastra, ne putem da seama ca unele dintre ele sunt considerate negative din punctul de vedere al specialiștilor Feng Shui. Din acest motiv, de data aceasta internauții au descoperit anumite obiceiuri care blocheaza abundența. De ce nu trebuie sa lași borcanele…

- Administratia Biden a blocat livrarea catre Ucraina 4 drone armate deosebit de sofisticate de teama ca ar putea ajunge in mainile Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Tanarul american adept al suprematiei albilor, Payton Gendron, care a ucis zece afro-americani intr-un supermarket din Buffalo la jumatatea lunii mai, a fost acuzat miercuri de savarsirea unei "crime rasiste" de justitia federala, a anuntat secretarul american al Justitiei, Merrick Garland, in timpul…