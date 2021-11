De ce dau în judecată statul doi condamnați la moarte japonezi Doi condamnați la moarte in Japonia dau guvernul in judecata pentru ca afla cu doar cateva ore inainte ca vor fi executați. Ba mai mult, in schimbul procedurii, cei doi au cerut și daune pentru practica „inumana”. Potrivit Reuters , cei doi condamnați la moarte urmau sa fieexecutați prin spanzurare. Practica de a-i anunța cu doar cateva ore inainte pe condamnați nu este una noua. Organizațiile internaționale pentru drepturile omului critica de mult timp procedura. Zilele trecute a avut loc o premiera in acest sens, caci doi condamnați la moarte in Japonia au inaintat o plangere la un tribunal… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

