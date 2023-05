Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Satu-Mare a confirmat o ordonanța de renunțare la urmarirea penala in cazul unui ucrainean prins cand incerca sa introduca in Romania un colet cu țigari de contrabanda, fiind oprit cu focuri de arma.

- Ședințele de judecata in care fostul deputat PD Constantin Țuțu este cercetat pentru imbogațire ilicita și fals in declarații au fost aminate pina in vara. Asta in condițiile in care Procuratura Anticorupție a acuzat anterior avocații lui Țuțu ca ar tergiversa intenționat examinarea cauzei penale. Potrivit…

- Florentina Liliana Gidea, femeia acuzata de DIICOT ca promova terorismul in Romania, a fost trimisa in judecata. Procurorii o acuza pe femeie ca ar fi promovat mesaje de natura terorista, in public, cu intenția de a instiga la savarsirea unui astfel de act.Totodata, aceasta ar fi accesat in mod repetat…

- Mircea Rus, fostul sef al IPJ Cluj, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Fostul sef al IPJ Cluj a fost trimis in judecata, dupa ce ar fi facut presiuni asupra a trei agenti din subordine. Agentii de politie din subordine au fost solicitați…

- Barbat trimis in judecata dupa ce ar fi violat o minora de 12 ani, intr-un apartament din Alba Iulia. Precizarile procurorilor Un barbat a fost trimis recent in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru viol. Dosarul a fost inregistrat in 3 martie 2023 și momentan…