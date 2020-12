Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o platforma informatica, românii se pot programa pentru vaccinarea împotriva COVID-19. Platforma este disponibila oricui, prin accesarea link-ului: https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ Începând de azi, 28 decembrie,…

- Autoritațile au publicat condițiile și etapele campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Etapa I Cat dureaza? Timpul de execuție va fi stabilit in funcție de schema de vaccinare aleasa, care poate cuprinde una sau doua doze; Cine? Persoanele incluse in categoria lucratorilor din domeniile sanatații…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații: „Ma simt bine. Am simtome discrete, dar nu am o stare generala care sa puna probleme. Mi-am facut niste investigatii, normal. Iau un tratament prescris de medicii infectionisti, dar nu iau antibiotice. (...) Niciun aport…

- Medicul Valeriu Gheorghița, cel care va conduce campania de vaccinare anti-Covid-19, a declarat ca vaccinarea va fi gratuita și voluntara, precizand ca se va face in trei etape: prima data se vor vaccina angajații sistemului sanitar, urmați de categoriile vulnerabile, apoi, in a treia etapa se va vaccina…