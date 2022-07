De ce cumpărătorii de Volkswagen primesc “gratuit” un Lamborghini Mai mult de 70% din cele aproximativ un milion de mașini sport Porsche 911 construite incepand cu anii 1960 sunt inca in circulație. Deși ne intrebam ce s-a intamplat cu celelalte, acest lucru arata ca modelele 911 sunt apreciate de colecționari și, prin urmare, au tendința de a-și pastra valoarea. Din pacate, nu se poate […] The post De ce cumparatorii de Volkswagen primesc “gratuit” un Lamborghini first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

