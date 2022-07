De ce crește riscul de recesiune globală Riscul unei recesiuni mondiale „crește puternic” pe fondul unei combinații de șocuri: impactul conflictului dintre Rusia și Ucraina asupra zonei euro, incertitudinile legate de pandemia Covid-19 din China și inasprirea brusca a condițiilor financiare din SUA, se arata intr-un raport al Institutului de Finanțe Internaționale. IIF, care a avertizat in urma cu șase saptamani cu […] The post De ce crește riscul de recesiune globala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

