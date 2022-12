Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere prevederile OUG nr.168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative, CASA JUDEȚEANA DE PENSII ARGES aduce la cunostința beneficiarilor sistemului public de pensii, urmatoarele modificari la sistemul…

- Numerosi britanici au avut dificultati in ajunge la locurile de munca marti, in prima zi a grevei la caile ferate in Regatul Unit, confruntat cu numeroase miscari sociale pe fondul cresterii costului vietii, relateaza AFP.

- Numerosi britanici au avut dificultati in ajunge la locurile de munca marti, in prima zi a grevei la caile ferate in Regatul Unit, confruntat cu numeroase miscari sociale pe fondul cresterii costului vietii, relateaza AFP.

- Cand Raluca Necșulescu le-a spus parinților ca nu are de gand sa se marite prea curand deși facea aproape 40 de ani, dl. și dna. Necșulescu au fost extrem de dezamagiți; ar fi vrut sa-și vada, la cei aproape 70 de ani, fata „la casa ei” și sa le faca și un nepot pe care l-ar fi ingrijit ca pe ochii…

- Pensiile ar trebui sa creasca cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai. El a adaugat ca ar trebui probabil ca procentul sa fie mai mare, dar ca trebuie gasit un echilibru intre masurile economice și pachetele sociale. “Ultima discutie pe care am avut-o in coalitie…

- In 2018, protestele vestelor galbele au reusit sa stearga 1% din PIB-ul Frantei, a doua mare economie a Europei, turismul, comertul sau asigurarile numarandu-se printre cele mai afectate sectoare la vremea respectiva.

- Scenariul democratizarii spațiului ex-sovietic va ramane un deziderat indepartat, iar viitorul va aduce o mulțime de provocari, explica pentru „Adevarul” Veronica Anghel, profesor de științe politice la Universitatea Johns Hopkins și cercetator la Institutul Universitar European.

- Parlamentul a aprobat in prima lectura proiectul de modificare a Legii privind prestațiile sociale pentru copii, care reglementeaza stabilirea indemnizației lunare pentru fiecare copil in varsta de pana la doi ani, in cuantum egal de 1000 lei, indiferent daca parinții sunt sau nu asigurați in sistemul…