- Crește numarul de cazuri de COVID 19 in Gorj. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7 cazuri noi in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 9 persoane in carantina instituționalizata ( nu au existat persoane intrate in carantina in ultimele 24 de ore;…

- Creste numarul de cazuri de COVID-19 in Romania si un oficial spune pentru Digi24 ca situatia este greu de controlat in Arges, un judet care conduce in clasamentul imbolnavirilor. Șefii Institutului National de Sanatate Publica recunosc ca nu au nicio explicatie. Nu au descoperit acolo niciun focar…

- BULETIN DE PRESA, 20 Iunie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 20 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 23.730 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.735 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate,…

- Numarul total de imbolnaviri, raportat zilnic de autoritați, nu reprezinta numarul total al cazurilor care exista de fapt in Romania. O parte dintre aceste cazuri s-au vindecat și o alta parte reprezinta decesele. Astfel, in Romania mai sunt 7.293‬ de cazuri active de coronavirus, potrivit datelor…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava a solicitat Direcției de Sanatate Publica situația exacta a numarului de cazuri pozitive de COVID-19 din județ, din fiecare localitate in parte, precum și numarul precis al celor vindecați pana acum.Imprecizia in cazul celor vindecați provine ...

- Pana astazi, 18 aprilie,pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.418 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.730 au fost declarate vindecate și externate.

- Președintele Societații de Epidemiologie, dr. Doina Azoicai, a afirmat, miercuri, la Antena 3 ca dupa Paște va crește foarte mult numarul de cazuri de infectare cu COVID-19. Potrivit specialistului, oamenii trebuie sa fie în continuare responsabili și sa respecte masurile de distanțare…