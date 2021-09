Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca este in comunicare cu presedintele Klaus Iohannis, insa nu a precizat daca a discutat cu seful statului in ultimele zile pe tema conflictului din coalitie. "Stiti foarte bine ca sunt in comunicare cu presedintele Romaniei, dar ceea…

- Este dezastru pe piața de energie! Facturile la gaze ar urma sa creasca și cu 80%. Cuplarea pretului din productia interna de gaze la pretul bursei de la Viena, acolo unde jocurile sunt facute de Gazprom, fara stabilirea unui mecanism clar de protectie a consumatorilor vulnerabili, expune Romania, in…

- In doar cateva luni, sezonul rece iși va spune cuvantul, iar romanii vor fi expuși la o creștere a facturilor cu aproximativ 80%. Consumatorii vulnerabili nu au nicio plasa de siguranta in fata scumpirilor imposibil de evitat la gaze naturale. Cuplarea pretului din productia interna de gaze la pretul…

- Senatorul PSD Angel Tilvar critica, intr-un comunicat de presa, calitatea guvernarii și in special creșetrile de prețuri din domeniul energiei. „Romania a devenit in acest an o țara neguvernata. Furnizorii de energie cresc facturile utilizatorilor casnici și industriali de la o luna la alta,…

- UE a adoptat deja in aceasta vara un pachet de initiative avand obiectivul ambitios de a reduce emisiile nete cu 55% pana in 2030, sub nivelurile din 1990. Dar acest lucru vine cu anumite costuri, sustine Bogdan Maioreanu, analist si comentator de piata al eToro.

- Clienții casnici care au trecut in piața concurențiala in ultimele luni din anul trecut urmeaza sa-și prelungeasca contractele sau sa semneze altele, in viitorul apropiat. Noile prețuri vor fi semnificativ mai mari, din cauza creșterii prețurilor din piața energiei. Creșterea semnificativa a prețului…

- Vadim Ceban, directorul ,,Moldovagaz” a anunțat ca in toamna Rusia va scumpi gazul care este livrat in Republica Moldova. Iar aceasta scumpire va fi operata de catre „Gazprom”. „Noi avem deja analiza facuta, iar cu noul Guvern urmeaza sa stabilim pașii privind asigurarea securitații…

- Romanul care e considerat seful mafiei romanesti din Mexic - unde castiga milioane de dolari din clonare de carduri si alte afaceri ilegale - e incarcerat in inchisoarea de maxima securitate Altiplano. Florin Tudor, zis „Rechinul”, a cerut sa nu fie extradat, dar acum pare sa regrete decizia.