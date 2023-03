Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar a crescut in februarie si a ajuns la 17 mld. lei. Veniturile au avut un plus de 8%, pana la 74 mld. lei, dar cheltuielile au urcat mai rapid, cu 17%, si au fost de 91 mld. lei. Veniturile din impozitul pe profit scad, dar toate cheltuielile cresc.Asa cum arata datele statistice,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aplicat Euroins, in intervalul februarie 2020 - ianuarie 2023, 26 de sanctiuni, soldate cu amenzi totale de peste 16 milioane de lei, rezultate din 17 actiuni de control. Potrivit unei analize a ASF, societatea a supraestimat veniturile din anul 2021 cu…

- Catalin Gherzan cere intervenția statului pe piața asigurarilor RCA Guvernul trebuie sa intervina pentru protejarea cetațenilor, spune Catalin Gherzan, președintele PUSL Argeș, in contextul anunțatelor creșteri de tarife ale polițelor RCA. „In ceea ce privește scumpirea RCA, este evident ca doar o mai…

- Deficitul bugetar al Rusiei a sarit in primele doua luni ale anului, dar cheltuielile dau semne de incetinire a creșterii pe fondul razboiului din Ucraina, scrie Bloomberg, citand date ale Ministerului rus de Finanțe. Acesta a subliniat ca deficitul a ajuns la 2.580 de miliarde de ruble (34 miliarde…

- Deficitul bugetar al Rusiei s-a adancit la 2.580 miliarde de ruble (34,19 miliarde de dolari) in primele doua luni din 2023, dupa ce Moscova a majorat semnificativ cheltuielile, in timp ce veniturile au scazut din cauza incasarilor mai reduse de pe urma petrolului si gazelor, a anuntat luni Ministerul…

- Liber la angajari in sectorul bugetar. Peste 90.000 de posturi sunt disponibile in instituțiile publice Guvernul a deblocat posturile in sectorul bugetar din acest an. Aproximativ 90.000 de romani s-ar putea angaja intr-o instituție de stat, pe posturile vacante care sunt deja bugetate. Instituțiile…

- Vești bune pentru firmele de turism! Guvernul a aprobat schemele de ajutor de minimis privind decontarea partiala a cheltuielilor efectuate de intreprinderile cu activitate de turism, care participa la targuri de profil. Pentru aceste ajutoare de stat, guvernul va aloca 7,4 milioane lei. Totodata, banii…

- Veniturile totale medii lunare pe gospodarie au reprezentat 6.668 lei in trimestrul III 2022 iar pe persoana veniturile au fost de 2.662 lei, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate miercuri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…