De ce credem în aur. Toată lumea îl vrea Poate ca aceasta fascinație nu ar trebui sa surprinda: aurul este mai ușor de ințeles decat acțiunile sau obligațiunile, deoarece il putem ține literalmente in palma. Obligațiunile s-au prabușit, sectorul imobiliar este in scadere și chiar și bursa americana nu se ridica la nivelul creșterii de doua cifre pe care aurul a reușit sa o […] The post De ce credem in aur. Toata lumea il vrea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

