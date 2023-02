Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Kremlin a crezut intr-un blietzkrig intins pe cel mult o saptamana, dar a provocat cel mai sangeros razboi din Europa de la cel de-a Doua Conflagrație Mondiala (1939-1945) incoace.

- Vladimir Putin și-a inceput discursul prin a explica de ce Rusia a inceput, la 24 februarie 2022, ceea ce el numește „operațiune militara speciala”, acuzand Occidentul și NATO ca au vorbit public despre furnizarea de arme nucleare Ucrainei inainte de razboi. La fel ca in alte ocazii, liderul de la Kremlin…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa este pregatita sa ofere asistența necesara poporului turc „prieten” in urma cutremurului care a lovit țara in cursul zilei de luni. „Sunt șocat de știrile despre moartea și ranirea a sute de persoane in urma cutremurului din Turcia. Transmitem…

- Continua luptele in jurul Bahmut. Armatele lui Putin ataca in valuri, dar sufera pierderi uriașe și inainteaza puțin. Ucraina inca rezista, iar partenerii straini ai țarii promit din ce in ce mai multe arme grele. Occidentul pare unit in ideea ca o victorie a Rusiei trebuie evitata. Mai puțin Austria,…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a ordonat, miercuri, 11 ianuarie, guvernului de la Moscova sa majoreze pensiile și salariul minim cu 10%, afirmand ca nu toate problemele economice ale Rusiei au legatura cu razboiul din Ucraina. Totuși, președintele rus a recunoscut ca subiectul a creat dispute…

- Putin renunta la razboiul din Ucraina? Ce declarații a facut președintele Rusiei, joi, 22 decembrie. A fost prima data cand liderul de la Kremlin s-a referit la conflictul militar din țara vecina folosind termenul „razboi”. Pana acum, descria invazia Moscovei drept o „operațiune militara speciala”.…

- Vladimir Putin a ținut miercuri un discurs in care a vorbit despre situația din Ucraina și in care a prezentat obiectivele militare ale Rusiei. Liderul de la Kremlin a subliniat ca țara sa iși va indeplini toate obiectivele stabilite in ceea ce numește „operațiunea militara speciala” din Ucraina. In…

- Vladimir Putin a declarat miercuri ca se va asigura ca fortele nucleare ale Rusiei sunt pregatite de lupta si a dat asigurari ca armata va primi tot ceea ce este necesar, fara limite financiare, ca sa-si indeplineasca obiectivele din Ucraina, relateaza „The Guardian". El a acuzat NATO ca isi foloseste…