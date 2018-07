Stiri pe aceeasi tema

- Tehnic vorbind, criza a inceput in Romania la 1 iulie 2008. In trimestrul al treilea din acel an, economia incetinea de la 9.4%, la 6.4%, apoi cobora la puțin peste 3%, dupa care in primele 3 luni din 2009, scadeam la -6.2%. In cei 10 ani care s-au scurs de atunci, o parte dintre bancile care operau…

- Din 25 mai 2018, prin noul regulament european GDPR, privind regimul datelor cu caracter personal, orice debitor inscris ca bun sau rau platnic in Biroul de Credit are dreptul sa ceara stergerea istoricului sau financiar cu aceasta institutie.

- Saptamâna aceasta va lansa emisiunea de titluri de stat pentru populatie, intitulata Centenar, obligatiunile fiind pe cinci ani, cu o dobânda de peste 4,5% pe an, iar suma pe care statul îsi propune sa o atraga este de patru miliarde de lei, a

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, isi continua cresterea. Indicele a ajuns, marti, la nivelul de 2,82%, cel mai mare din acest an si, totodata, un nou record al ultimilor trei ani si jumatate, arata datele publicate de Banca…

- CURS VALUTAR BNR 14 MAI 2018. Euro scade la 4,62 lei, fata de 4,63, cursul anuntat vineri de BNR si atinge cel mai scazut nivel din ultimele patru luni in fata leului: 4,6289 lei/euro (15 ianuarie 2018: 4,6256 lei/euro). Moneda europeana a atins pe 2 mai cea mai ridicata valoare in fata leului din…

- Institutiile financiare din zona euro au continuat sa-si reduca povara creditelor neperformante (NPL) in trimestrul patru din 2017, arata datele publicate, luni, de Banca Centrala Europeana (BCE), potrivit Reuters.

- Bancile au acordat populatiei in luna februarie 2018 credite in lei cu o rata anuala medie a dobanzii de 7,84%, cu 0,7 puncte procentuale peste nivelul din aceeasi perioada a lui 2017. Bancile locale inregistrau in luna februarie a acestui an o marja de cas­tig (diferenta dintre do­banzile…

- Miercurea Mare ne apropie si mai mult de Sfintele Pasti, astfel ca Biserica a randuit sa luam aminte in aceasta zi la doua exemple: cel al pacatoasei desfranate, instrainate de Dumnezeu care aducand in aceasta zi, cu mare cainta, smerenie si cu multe lacrimi, mir de mare pret si ungandu-L pe