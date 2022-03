Stiri pe aceeasi tema

- De șase zile, Ucraina și Rusia sunt intr-o continua confruntare, iar situația nu se indreapta deloc spre bine, ci din contra. Recent, armata rusa a facut un anunț de ultim moment in care avertizeaza ca o sa atace in curand Kievul, capitala Ucrainei!

- Pentru a respinge un asteptat atac rusesc de amploare asupra capitalei ucrainene Kiev, autoritatile spun ca au distribuit numeroase arme locuitorilor, informeaza DPA. In total, au fost distribuite 25.000 de arme automate si 10 milioane de cartuse, a declarat ministrul de interne Denis Monastirski intr-o…

- Doua hectare de pamant lasate de izbeliște vor fi transformate in parc. Anunțul a fost facut de Daniel Baluța, primarul Sectorului 4, pe pagina sa de socializare. Prima cazma a fost deja infipta in pamant. „Comunitatea noastra, care este intr-o continua dezvoltare, are nevoie de un nou loc in care familiile…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Potrivit The Guardian, care citeaza Ministerul de la Externe din Ucraina, bombardamentele ar fi vizat un convoi umanitar al ONU. Convoiul se intorcea de pe teritoriul controlat de separatisti. Potrivit ministrului de Externe ucrainean, atacul a reprezentat o „incalcare grava” a acordurilor internationale.…

- Statele Unite au afirmat miercuri ca Rusia continua sa-si intareasca dispozitivul militar la frontierele Ucrainei, intr-un moment in care Franta afirma ca are angajamentul Kremlinului astfel incat sa nu existe o "escaladare" suplimentara, noteaza AFP.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat marti in convorbirea cu omologul sau american Joe Biden potentialul militar in crestere al NATO la frontierele Rusiei in legatura cu sprijinul sau acordat Ucrainei si a cerut "garantii" ca Alianta Nord-Atlantica nu se va extinde spre Est, potrivit AFP.…