- Marea Britanie va continua sa administreze vaccinul AstraZeneca in ciuda noului studiu care ii arata eficacitatea limitata impotriva variantei sud-africane a coronavirusului, deoarece vaccinul poate fi eficient impotriva formelor severe de boala, a declarat ministrul britanic pentru vaccinare, Nadhim…

- UE a contractat 200 de milioane de doze din acest vaccin, cu posibilitatea de a achiziționa alte 200 de milioane. Vaccinul dezvoltat de compania americana Johnson & Johnson are o eficiența de 66% in prevenirea COVID, rezultat obținut in urma unui studiu clinic global derulat pe trei continente, și testat…

- Agentia Europeana a Medicamentului anunța ca AstraZeneca a depus cererea pentru aprobarea vaccinului anti-Covid pe care laboratorul l-a dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford. Decizia ar putea fi luata pe 29 ianuarie. „EMA a primit o cerere de autorizare pentru punerea conditionata pe piața…

- Autoritatile italiene au asigurat marti ca potentialul lor vaccin, dezvoltat integral in tara, a demonstrat ca este sigur in faza 1 de testare si a indus un raspuns imun pe subiectii umani, precizand ca vor prezenta protocolul agentiilor de reglementare a medicamentelor in perioada urmatoare, relateaza…

- India a aprobat vaccinul COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca si universitatea Oxfod, deschizand drumul pentru o uriasa campanie de imunizare in a doua cea mai mare tara din lume, relateaza sambata Reuters. Ministrul informatiei Prakash Javadekar a declarat sambata presei ca vaccinul a fost aprobat de…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de laboratorul britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficienta in medie de 70%, potrivit unui comunicat publicat luni, transmite AFP, preluata de Agerpres . Este vorba despre rezultate intermediare ale studiilor clinice la scara larga realizate in Marea…

- Rezultatele preliminare ale unui studiu de faza a doua arata ca vaccinul impotriva coronavirusului dezvoltat de Universitatea din Oxford si AstraZeneca este sigur si declanseaza un raspuns imun similar la adultii din toate grupele de varsta.

- Rezultatele testelor clinice realizate pentru vaccinul anti-Covid dezvoltat de Pfizer au ajuns la Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Pe baza acestora, oficialii europeni estimeaza ca distribuirea primelor doze ar urma sa inceapa in luna ianuarie 2021. Directorul EMA, Guido Rasi, a declarat…