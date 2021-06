Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, copreședinte al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), a acuzat mai multe fraude ce au fost inregistrate, duminica, in cadrul alegerilor parțiale. Unii participanți la procesul de vot au fost surprinși in timp ce iși fotografiau buletinele pe care aplicasera ștampila. Cel mai probabil,…

- Copresedintele AUR George Simion a sustinut luni ca sunt foarte multe nemultumiri legate de votul la alegerile partiale care au avut loc duminica, adaugand ca au fost surprinsi cetateni, in mai multe localitati, cand isi fotografiau buletinele de vot. Citește și: Liderul PNL il indeamna pe…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat luni, la finalul sedintei Biroului National al formatiunii, ca în multe localitati în care s-au desfasurat alegeri locale partiale reprezentantii formatiunii s-au situat pe pozitia a doua si a pus acest lucru pe seama faptului ca…

- "Nici in PNRR si nici in fonduri europene nu putem sa avem drumuri comunale, drumuri din localitati mici, comune, acestea nu au putut sa fie incluse acolo. Si atunci m-am uitat si am cerut colegilor mei sa faca o analiza, sa vedem ce s-a intamplat in ultimii ani, unde s-au dus aceste investitii. Si…

- Victor Ponta a primit interzis in PSD de la Marcel Ciolacu! Președintele social-democraților a spus ca fostul sau șef nu ar mai avea loc in partidul pe care l-a condus. Ponta ii transmite un mesaj urmașului sau: PSD nu va caștiga singur alegerile, așa ca are nevoie de aliați. ”Nu am loc, a…

- Plenul Parlamentului a dezbatut PNRR si a ratificat Tratatul EURATOM Foto: Agerpres. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Parlamentul a ratificata astazi Tratatul EURATOM, privind sistemul Uniunii Europene de resurse proprii, și a dezbatut Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), care…

- “Noi astazi o sa spunem nu acestui plan care nu ni s-a prezentat si o sa spunem nu in numele romanilor. Eu eram mic, in anii ’90, cand FMI-ul venea si discuta inchiderea industriei romanesti. Atunci nu am avut cum sa spun nu pierderii suveranitatii nationale si distrugerii economiei romanesti”, a afirmat…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), partid inregistrat si la Chisinau, va participa la alegerile parlamentare anticipate din data de 11 iulie. Anuntul a fost facut de liderul AUR din Romania, George Simion si presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor din Republica Moldova, Vlad Biletchi, in cadrul…