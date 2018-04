De ce contestă Bill Gates criptomonedele Bill Gates nu pare sa fie un fan al criptomonedelor: intr-un raspuns la sectiunea „Intreaba-ma orice” de pe site-ul Reddit, fondatorul Microsoft si al doilea cel mai bogat om din lume spune ca parerea sa este ca anonimitatea din spatele criptomonedelor „nu este un lucru bun”, scrie site-ul oficial al Forumului Economic Mondial. Gates a adaugat ca societatea beneficiaza de pe urma faptului ca guvernul poate sa identifice persoanele care fac evaziune fiscala sau spalare de bani sau cele care finanteaza activtati teroriste. „Caracteristica principala a criptomonedelor este anonimitatea.… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

